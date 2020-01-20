РИАМО - 20 янв. Почти 40% посетителей столичных библиотек - дети, и с каждым годом число детей-посетителей растет, всего в городе более 3 тысяч специализированных детских библиотек, сообщила заместитель директора по науке и издательской деятельности Российской государственной детской библиотеки Ольга Мезенцева.

«У нас практически все библиотеки в той или иной степени обслуживают детей. И 38% всех читателей библиотек - это дети. Это данные прошлого года. И в целом тенденция такая, что каждый год на 1-2% эта цифра увеличивается», - сказала Мезенцева на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

Она добавила, что всего в столице около 37 тысяч библиотек. Из них более трех тысяч - это специализированные детские библиотеки.