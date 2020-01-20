РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Житель Люберец Николай Москвичев отметил некачественно сделанные дороги возле участков для многодетных семей в Раменском округе, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник глава городского округа Владимир Ружицкий провел прием жителей. Москвичев отметил, что в поселении Ульянинское Раменского округа возле земельных участков, выделенных для многодетных семей Люберец, построили некачественные дороги, к тому же только 2,8 километра из пяти. Также там во время обустройства кюветов свалили грунт на дороги, образовалась грязь.

«На объекте был. Это все имеет место быть, но в конце 2019 года была встреча с многодетными семьями Люберец. Из недоделанного в 2019 году осталось 300 метров дороги. Как только начнется строительный сезон, снимаем грязный щебень, выкладываем первоначальную основу из него и сверху новый слой», – сказал замглавы администрации муниципалитета Родион Грошевик.

Он добавил, что там, где дорога слишком узкая, ее расширят на метр.