РИАМО - 20 янв. Жилой комплекс с детским садом и подземной автостоянкой планируют построить на улице Паршина в столичном районе Хорошево-Мневники, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Жилой комплекс расположится на улице Паршина, владение 10. Его общая площадь составит 125 тысяч квадратных метров. Внешне дома будут сочетать в себе элементы классической и современной архитектуры. Комплекс будет состоять из шести корпусов переменной этажности.

«Авторы постарались соединить вечную классику с ультрасовременной архитектурой. Фасады оформлены в виде аркад, которые на нижних этажах представлены полукруглыми арками и постепенно истончаться до декоративных пилонов. Весь комплекс будет состоять из шести корпусов разной этажности, а территория будет благоустроена», – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Парковка будет рассчитана на 700 автомобилей. В одном из корпусов расположится детский сад на 100 мест и группа краткосрочного пребывания для 50 детей.