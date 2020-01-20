РИАМО - 20 янв. На производственной площадке компании «Керама Марацци» в Малине городского округа Ступино открыли пятую линию, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Предприятие в 2019 году выпустило свыше 8,2 миллиона квадратных метров керамического гранита высокого качества, новое производство же увеличит мощности на 3,8 миллиона квадратных метров в год.

«На предприятии будет изготавливаться архитектурный гранит уникального для российского рынка супер-макси формата 160 на 320 сантиметров. Такой формат керамогранита широко используют девелоперы при строительстве объектов в Европе», - говорится в материале.

Таким образом, российские застройщики смогут увеличить перечень дизайнерских решений, улучшив их видовые и эксплуатационные характеристики.

«Проект реализован на участке в 3,9 гектара, который инвестор получил по региональной программе поддержки – без проведения торгов. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2 миллиарда рублей. На предприятии предусмотрено создание 55 рабочих мест», - отметил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.