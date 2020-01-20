РИАМО (МЫТИЩИ) – 20 янв. С 21 января в городском округе Мытищи стартует очный муниципальный этап конкурса «Педагог года – 2020» в номинации «Воспитатель года», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Всероссийский конкурс «Педагог года – 2020» состоит из трех этапов – муниципального, регионального и федерального. Проходит в трех номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный». В городе Мытищи стартует муниципальный этап конкурса в номинации «Воспитатель года». За звание лучших будут бороться 10 дошкольных работников», – говорится в сообщении.

Конкурс состоит из заочного и очного туров. Заочный завершен, каждый из 10 конкурсантов направлял интернет-портфолио, в котором рассказывал о себе, своей профессии и результатах деятельности.

Очный тур состоит из двух этапов. 21 января в детском саду №71 конкурсанты в виде презентации и устного рассказа представят жюри свой опыт работы и те педагогические технологии, которыми владеют. 22, 23 и 24 января пройдут занятия и мастер-классы. Занятия воспитатели проведут в чужих группах, тематика свободная. Мастер-классы – это практическое представление и обучение коллег представленной 21 января педагогической технологии.

Итоги муниципального этапа конкурса «Педагог года – 2020» в номинации «Воспитатель года» будут озвучены в начале марта.