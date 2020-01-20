РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 янв. Около 6,5 тысяч жителей Красногорска в минувшие выходные приняли участие в крещенских купаниях, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В праздничных крещенских мероприятиях приняли участие более 12 тысяч жителей округа, при этом традиционный обряд омовения в иорданях совершили порядка 6,5 тысяч человек», – говорится в сообщении.

В понедельник на оперативном совещании в администрации муниципалитета глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина сообщила, что празднование православного праздника Крещения Господня прошло в штатном режиме.

«Выражаю благодарность всем причастным – сотрудникам МЧС, полиции, медицинским работникам, сотрудникам дорожных и коммунальных служб, представителям общепита. Празднование Крещения прошло без происшествий», – подчеркнула Хаймурзина.

На территории Красногорска оборудовали три организованных места для купаний: пруд у Елисаветинского храма в Опалихе, подворье патриарха Московского и всея Руси – храм Димитрия Солунского в селе Дмитровское и пруд на территории филиала Главного производственно-коммерческого управления дипломатического корпуса при МИД России – МЗК «Москоу кантри клаб».

По всем указанным адресам были оборудованы теплые раздевалки, дежурили спасатели и медики, работали точки горячего питания.