РИАМО - 20 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что празднование Крещения в минувшие выходные в регионе прошло на должном уровне, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев в понедельник провел совещание с руководящим составом областного правительства.

«Я хочу поблагодарить всех, кто отвечал за безопасность, за организацию – это муниципальные службы, МЧС. У нас все прошло без эксцессов», – сказал губернатор.

Около 195 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Подмосковье. Совершить омовение можно было на территории 307 населенных пунктов.

Безопасность при проведении крещенских купаний обеспечили более 2,2 тысячи спасателей и порядка 700 единиц техник, 65 бригад скорой помощи, более 300 росгвардейцев и полицейские. Нарушений общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий не произошло.