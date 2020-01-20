РИАМО - 20 янв. Выставка «Любовь Орлова. «Она родилась в Звенигороде» откроется 28 января в выставочном зале административного корпуса Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Выставка ориентирована на широкий круг посетителей и будет интересна всем, кто знает и любит творчество известной киноактрисы.

«Это первая выставка в год 100-летнего юбилея Звенигородского музея. Экспозиция представляет собой коллекцию личных вещей всемирно известной актрисы Любови Орловой и ее супруга, режиссера Григория Александрова», – говорится в сообщении.

На выставке представлены предметы, приобретенные для Звенигородского музея по инициативе министерства культуры Московской области в 2019 году. Мемориальные предметы, которые хранились на даче знаменитой супружеской четы во Внукове, несколько лет назад были фактически спасены актером Александром Олешко, который их сохранил и передал в Звенигородский музей.

В настоящее время документы, переписка, фотографии, личные предметы хранятся частью в фондах Государственного театрального музея имени А. А. Бахрушина, частью в Культурном центре им. Л. П. Орловой в Звенигороде (сюда они попали из театра Моссовета), а также в частных коллекциях.

«Орловский» фонд музея включает в себя документы (137 единиц), фотографии (143 единицы), афиши к кинофильмам 1930–1950-х годов с участием Любови Орловой (7 единиц), предметы декоративно-прикладного искусства и мебели (132), книги, брошюры, открытки (59), живопись (1), всего 526 предметов. Большая часть этих предметов представлена на выставке-презентации коллекции, поступившей на хранение в Звенигородский музей.