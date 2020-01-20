РИАМО - 20 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность задач, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, с учетом их приоритетности будет подготовлено ежегодное обращение главы региона к жителям Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Воробьев в понедельник провел совещание с руководящим составом областного правительства.

«В логике послания президента 29 января я отчитаюсь перед нашими депутатами и жителями Московской области, сделаю анализ о том, чего мы смогли добиться в 2019 году, чего пока не смогли. И, самое главное, – я расскажу о реализации приоритетных планов на 2020 год», – сказал Воробьев.

Он подчеркнул важность информирования жителей, почетных граждан и депутатов.

«Мы всегда стараемся быть внимательной, чуткой властью, поэтому работа Центра управления регионом, личные встречи, прямые эфиры и диалог с жителями имеют для нас стратегически важное значение», – подчеркнул Воробьев.

Он напомнил, что президент в своем послании обозначил приоритеты по ряду социальных направлений и, прежде всего, по рождаемости, защите молодых семей и образованию.

«Перед Московской областью стоит серьезный вызов, потому что население растет и темпы строительства детских садов, а тем более яслей – это приоритетная задача. Забота о наших малышах в части горячих обедов и самых современных методик с точки зрения качества образования будет нами дальше реализовываться», – отметил глава региона.

Губернатор добавил, что выполнение поставленных задач возможно при успешно развивающейся экономике: мощная стабильная экономика имеет принципиальное значение, равно как и создание рабочих мест, особенно в удаленных территориях области.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января.