РИАМО - 20 янв. Жительницу городского округа Чехов подозревают в убийстве своей невестки, тело 55-летней женщины с многочисленными ранами головы обнаружили в жилом доме, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«К совершенному преступлению причастна 80-летняя свекровь потерпевшей. Между женщинами произошел конфликт, в ходе которого пенсионерка нанесла <...> топором раны своей родственнице», — говорится в сообщении.

Топор, с помощью которого произошло убийство, нашли в ванной комнате. Возбуждено уголовное дело.

В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, ее госпитализировали в психиатрическую больницу.

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