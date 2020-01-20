РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Жительница Люберец предложила главе городского округа Владимиру Ружицкому присвоить школе №9 имя бывшего директора, ветерана Великой Отечественной войны Валентины Жиронкиной, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий провел личный прием жителей. Жительница Люберец Зоя Авакян предложила в честь 75-летия Победы присвоить школе №9 имя бывшего директора, участницы Великой Отечественной войны Валентины Жиронкиной.

«Нам нужны бумаги, ходатайства от коллектива школы. Я сам не имею права присвоить имя школе», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что подобную работу нужно проводить только через трудовые коллективы или общественные организации.