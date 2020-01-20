РИАМО - 20 янв. Более 5 тысяч жителей и гостей Одинцовского городского округа поучаствовали в крещенских купаниях на специально подготовленных площадках, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В округе подготовили семь точек для купания. Работали четыре купели - в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде, в Дунино, на территории Храма Серафима Саровского в Горках-10 и Храма Рождества Иоанна Предтечи в Лесном городке. Также две проруби оборудовали в Кубинке и одну в деревне Сколково.

«Купание на Крещение — это древняя христианская традиция, которую мы поддерживаем из года в год. В Одинцовском округе в крещенских купаниях приняли участие более 5 тысяч верующих. Окунуться жители смогли в специально оборудованных местах — купелях и прудах», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Безопасность жителей во время крещенских купаний обеспечивали около 200 сотрудники экстренных служб — это полициклические, медицинские работники, дружинники, пожарные, служба безопасности храмов и монастырей. Все места были оборудованы пунктами обогрева, медпомощи и полевыми кухнями. Праздничные мероприятия прошли без происшествий.

Всего на территории Подмосковья окунуться в купели и проруби решились около 195 тысяч человек. В регионе организовали свыше 200 мест для купаний. Все площадки оборудовали настилами с противоскользящими покрытиями и безопасным спуском.