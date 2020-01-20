РИАМО - 20 янв. В России ведется прием работ для конкурса талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года, для участия нужно разместить свою работу в Instagram и указать ссылку на нее на сайте ВПН, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

Прием работ начался 14 января. Талисманом может стать любой предмет, человек, животное, растение.

«Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей. Участники конкурса при создании изображения талисмана могут использовать официальную символику ВПН-2020», — говорится в сообщении.

Работа победителя конкурса будет размещаться на информационных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении массовых мероприятий, посвященных будущей переписи. Автор победившей работы получит приз 60 тысяч рублей.

Прием заявок окончится в 12:00 10 февраля. В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020 (www.strana2020.ru), заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу. Участники конкурса размещают работы на своей странице в Instagram и отмечают их активной ссылкой @strana2020, а также хештегом #талисман_перепись. Аккаунт участника быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник может представить не более трех работ.

Победителя определят в два этапа: общедоступным голосованием на сайте ВПН-2020 и выбором жюри.

Голосование начнется 11 февраля на сайте ВПН-2020. Отдать свой голос может любой зарегистрированный пользователь, поставив отметку «Нравится» лучшему образу. Число лайков равно числу набранных баллов. По итогам голосования будет составлен шорт-лист работ, набравших наибольшее количество баллов.

На втором этапе члены жюри поставят баллы работам из шорт-листа. После подсчета баллов будет определен победитель. Итоги конкурса будут названы не позднее 28 февраля.