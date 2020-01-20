РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 янв. В подмосковной Балашихе разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ленина, неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла в понедельник в 08:40 по адресу: Балашиха, проспект Ленина, дом №4/6.

«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь с улицы Флерова в направлении улицы Советская по проспекту Ленина, напротив дома №4/6 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомашины, после чего с места происшествия скрылся», – говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится административное расследование. Сотрудники МВД просят очевидцев происшествия сообщить любую имеющуюся информацию.

Обратиться можно в отделение розыска ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по номерам: 8(495)521-67-58, 8(495)522-94-01, 8(903)628-87-90, 8(495)522-54-35 или по телефону дежурной части ОГИБДД: 8(495)521-99-02.