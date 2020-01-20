©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На линиях столичной подземки курсируют около 6 тысяч вагонов, вагонов типа «Ока» и инновационных «Москва» около 2,7 тысячи, они оборудованы современной системой обеззараживания воздуха.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Московский метрополитен проводит не только расширенную уборку прилегающих территорий – зданий, сооружений, вестибюлей станции и вагонов, но в последние годы закупает инновационный подвижной состав, в который входит система обеззараживания.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
В вагонах старого типа обеззараживание воздуха производится при помощи стационарных установок.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: дезинфекция вагона метро
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: дезинфекция вагона метро
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: дезинфекция вагона метро
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: дезинфекция вагона метро
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: дезинфекция вагона метро
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: дезинфекция вагона метро
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: дезинфекция вагона метро
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: дезинфекция вагона метро
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: дезинфекция вагона метро
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии