РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Жители поселка Томилино Люберец пожаловались главе городского округа Владимиру Ружицкому на шумную стройку магазина на улице Гоголя, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ранее на месте сквера началось строительство магазина «Магнит». Жители выступили против очередного магазина, работы обещали свернуть, но они продолжились. По словам жителей, стройка идет быстрыми темпами, даже по выходным. Шум мешает им.

«Я поручаю заместителю главы администрации Андрею Сырову искать пути решения. Нужно направить иск в суд, суды выиграть», – сказал Ружицкий.

Сыров сообщил, что администрация направила документы в Главгосстройнадзор, но ей отказали. Он отметил, что граждане должны обращаться самостоятельно.