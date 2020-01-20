РИАМО - 20 янв. На текущей неделе в Московском регионе сохранится аномальное тепло, но в середине недели наступит кратковременное похолодание, и среднесуточная температура в столице 23 января окажется самой низкой с начала зимы, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этом сезоне температура в основном держится около 0 градусов. Аномально теплую погоду определяют циклонические вихри, которые быстро перемещаются по наиболее северным траекториям. В теплых секторах этих вихрей воздух Атлантики регулярно поступает в Московский регион, поэтому устойчивого снежного покрова пока можно не ждать.

«В ночь на вторник в Москве усилится ветер, минимальная температура – 0 – плюс 2 градуса, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов, возможен кратковременный прирост снега до 1 сантиметра. Днем температура снова устремится вверх и, несмотря на плотный западный ветер в порывах до 12-14 метров в секунду, не исключается новый рекорд температуры. Для 21 января суточный максимум температуры составляет 3,8 градуса и держится с 1898 года», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 января сохранится порывистый ветер, ожидается снег, температура в Москве составит минус 2 – 0 градусов. Днем местами пройдет небольшой снег, в столице будет 0 – плюс 2 градуса, в Подмосковье – минус 3 – плюс 2. Выпавший снег не растает.

Небольшой снег ожидается 23 января. Под утро в столице подморозит до минус 6-4 градусов, в Подмосковье будет минус 9-4 градуса. Днем в Москве – минус 4-2, в области – минус 6. Среднесуточная температура в столице будет самой низкой с начала зимы.

В ночь на 24 января температура составит минус 9-4 градуса, а днем снова потеплеет, и температура составит около 0 градусов.