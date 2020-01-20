РИАМО - 20 янв. Исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил заместителю главного редактора Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Владимиру Мокшину почетную грамоту ведомства.

В понедельник Колокольцев провел торжественный прием в честь прошедшего Дня российской печати. В ходе мероприятия представителям СМИ вручили награды МВД России.

«Министерство внутренних дел придерживается курса на открытые и доверительные отношения с представителями СМИ, поскольку вопросы обеспечения безопасности интересуют всех жителей страны. Благодаря массмедиа широкая аудитория ежедневно узнает о раскрытых преступлениях, мероприятиях по охране общественного порядка, героизме и мужестве сотрудников полиции», — сказал Колокольцев в ходе мероприятия.

Колокольцев также поблагодарил журналистов за взвешенность в суждениях. Он высоко оценил уровень партнерства правоохранителей и СМИ.

Грамота заместителю главного редактора РИАМО вручена за активную работу по созданию положительного образа сотрудников полиции, повышению доверия граждан к деятельности органов внутренних дел РФ в выполнении возложенных на них задач.

МВД России также учредило нагрудный знак «За вклад в освещение деятельности МВД». Эту награду впервые вручили продюсеру главной редакции новостей АО «ТВ Центр» Алексею Борзенко, руководителю и ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву, председателю совета директоров, генеральному директору «Интерфакса» Михаилу Комиссару и другим журналистам.