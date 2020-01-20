РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 янв. Административная комиссия подмосковного Подольска стала одной из лучших в регионе по итогам 2019 года, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Главном управлении Госадмтехнадзора Московской области определили лидеров среди административных комиссий муниципальных образований региона по итогам работы за 2019 год.

«Самыми эффективными в работе признаны административные комиссии городских округов: Ступино, Долгопрудный, Реутов, Королев, Подольск, Мытищи, Котельники, Талдомский, Фрязино, Краснознаменск, Власиха и Молодежный. При составлении рейтинга инспекторы ведомства оценивали работу коллег по количеству административных дел в отношении к площади муниципалитета, числу отмененных постановлений, нагрузке на каждого члена комиссии и другим критериям», – говорится в сообщении.

Административные комиссии были созданы в регионе в начале 2018 года для выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.