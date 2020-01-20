РИАМО - 20 янв. Московский областной театр юного зрителя представит спектакль «Пушкин. Повести Белкина» в детской школе искусств в Видном 22 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Московский государственный областной театр юного зрителя представит спектакль в Видном в «Детской школе искусств поселка Развилка». Наш театр юного зрителя – долгожданный гость на всех театральных площадках Подмосковья», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

По ее словам, в 2019 году театр организовал 65 выездов по России и Московской области. Только в первом квартале этого года свои спектакли театр представит на девяти площадках Подмосковья, побывает на гастролях в Калуге, Салехарде и Сургуте.

В 2020 году театр будет отмечать свой 90-летний юбилей.