РИАМО - 20 янв. В подмосковном Домодедове на улице Дружбы ведется строительство детского сада на 190 мест, его возведение планируют завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу внешних и внутренних инженерных сетей, устройству кровли, а также благоустройству прилегающей территории. Работы ведутся в графике. Завершить строительство сада планируется до конца текущего года», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В здании будут созданы игровые и спальные комнаты, воспитанники смогут обучаться музыке и заниматься физкультурой, а также будут проводиться занятия творчеством. В трехэтажном саду оборудуют кабинеты для медиков и служебно-бытовые и технические помещения.

Для сада на прилегающей территории будут созданы спортивные, игровые площадки и теневые навесы. Также рабочие проведут комплексное благоустройство и озеленение территории.

В учреждение смогут приходить и маломобильные группы населения, для этого будет создана доступная среда. Возведение детского сада проходит в рамках нацпроекта «Демография» и финансируется из средств бюджета.