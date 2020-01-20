РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. В доме №14 на проспекте Гагарина Люберец на этажах отсутствует плиточное напольное покрытие, сообщила «РИАМО в Люберцах» жительница дома Наталья.

«У нас на этажах отсутствует плиточное покрытие. Мы неоднократно обращались в управляющую компанию «ПИК-Комфорт», но приходят одни отписки. Обращения ни к чему не приводят», – сказала Наталья.

В пресс-службе УК «ПИК-Комфорт« корреспонденту «РИАМО в Люберцах» сообщили, что отсутствие плиточного покрытия связано с тем, что оно не было предусмотрено проектом дома. Обращения жителей с инициативой провести модернизацию покрытия пола были приняты управляющей компанией в работу.

«Тип, цвет плитки выбрали жители. Управляющая компания 20 декабря 2019 года закупила необходимое количество облицовочной плитки. Это большой объем материала, и места для его хранения на территории жилого дома не предусмотрено», – отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, плитку завезут в многоквартирный дом непосредственно перед монтажом.

«К укладке плиточного покрытия управляющая компания приступит в 2020 году», – заключил сотрудник.