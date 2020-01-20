РИАМО - 20 янв. Медики столичной клинической больницы имени Иноземцева извлекли из пищевода 68-летнего мужчины рыболовный крючок, который он случайно проглотил во время обеда, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Пациент поступил в больницу с жалобами на затруднение глотания – у него во рту находился кусок рыболовной лески. Мужчина ел редиску и почувствовал во рту металл, но не успел понять, что это такое. Он проглотил предмет, а леска осталась снаружи. На рентгенограмме столичные врачи обнаружили рыболовный крючок в шейном отделе пищевода.

«Крючок был продет через слизистую оболочку. Биопсийными щипцами врачи аккуратно извлекли крючок из тканей пищевода в его просвет, произвели захват предмета и извлекли его наружу», – говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что дома на балконе племянник разбирал рыболовные крючки и, видимо, уронил часть из них в корзину с продуктами, стоящую неподалеку.

Сутки пациент находился под наблюдением в хирургическом отделении. После его выписали домой в удовлетворительном состоянии.