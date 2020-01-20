РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 20 янв. В минувшем году порядка 40 пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны из подмосковных Котельников воспользовались бесплатной услугой зубопротезирования, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Всего в 2019 году услугой бесплатного зубопротезирования воспользовались 37 человек – 10 пенсионеров и 27 ветеранов. Это на 15 человек больше, чем в 2018 году», – говорится в сообщении.

В стоматологическом отделении Котельниковской городской поликлиники с наступлением нового года начался процесс оказания услуг по протезированию ветеранов, имеющих льготу от регионального бюджета.

«Стоматолог-ортопед Игорь Килимниченко помогает пожилым людям улучшить качество жизни, профессионально подходя к выбору индивидуальной конструкции протеза для каждого ветерана. Поликлиника получила уже первые отзывы от жителей, получивших услугу, каждый с благодарностью отзывается о работе доктора», – заключается в сообщении.