РИАМО - 20 янв. Московские школьники могут принять участие в олимпиаде «Курчатов», в финал выйдут победители отборочного тура, а также победители и призеры прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Задания по математике рассчитаны на учеников 6–11-х классов, а по физике — 7–11-х. Это дистанционное соревнование. Отборочный этап можно пройти до 9 февраля 2020 года, для этого надо зарегистрироваться на сайте олимпиады», — отмечается в материале.

Участники в течение 24 часов после регистрации должны решить задачи, после чего в финал выйдут сильнейшие. Очный этап состоится 8 и 9 марта 2020 года.

Для победителей и призеров олимпиады будут предоставлены льготы при поступлении в вузы.