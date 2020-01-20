РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 янв. Спортсмены из Люберец приняли участие в чемпионате Москвы по карате-киокусинкай, на котором выиграли четыре медали, сообщил председатель спорткомиета администрации городского округа Люберцы Владимир Сурков.

За медали боролись более 220 спортсменов из Москвы, а также Московской, Тульской, Тверской, Ленинградской, Волгоградской и Липецкой областей. Соревнования проходили 19 января.

«Воспитанники люберецкой спортивной школы олимпийского резерва завоевали четыре бронзовые медали. Поздравляю спортсменов и тренеров с прекрасным результатом», – сказал Сурков.