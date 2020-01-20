РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 янв. Жители подмосковного Подольска 23 января смогут бесплатно посмотреть мюзикл «Величайший шоумен» во Дворце молодежи, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Мюзикл молодежной лиги (Подольской лиги старшеклассников) «Величайший шоумен» состоится во Дворце молодежи округа в четверг, 23 января. Начало в 14:00. Данный мюзикл является одной из самых знаменитых достопримечательностей и визитных карточек Америки XIX века. Это цирковое представление Барнума – великого шоумена, собравшего под своим крылом людей из различных слоев общества», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия присутствующие смогут познакомиться с жизнью и творческим путем Финеаса Тейлора Барнума, а также с историей бродячего цирка.

Мюзикл будет проходить бесплатно, посмотреть постановку смогут все желающие. Узнать подробности можно по телефону: 8(916)044-78-22.