РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 янв. Сотрудники полиции обсудили с жителями города Мытищи вопросы предотвращения квартирных краж и мошенничеств, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

Участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Мытищинское» провели отчеты перед населением по охране общественного порядка и борьбе с преступностью за 2019 год.

«На мероприятиях присутствовали жители города, ответственные из числа руководителей МУ МВД и члены общественного совета при МУ МВД. Сотрудники полиции довели до граждан информацию о состоянии оперативной обстановки на территории обслуживания, подвели итоги работы по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений. В ходе встречи полицейские провели профилактические беседы с присутствующими по вопросам предотвращения квартирных краж и мошенничеств», – сообщается в материале.

Полицейские информировали жителей о преимуществах получения госуслуг в электронном виде по линии МВД на официальном портале «Госуслуги». В завершение встречи жители смогли задать участковым интересующие их вопросы.