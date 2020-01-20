РИАМО – 20 янв. Порядка 350 жителей подмосковного Реутова приняли участие в двух творческих конкурсах, посвященных неофициальному символу наступившего года – крысе, представив поделки из самых различных материалов, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«В Реутове завершился фестиваль-конкурс «Символ года 2020», в котором приняли участие около 200 реутовчан, параллельно с ним прошел конкурс «Чудеса Рождества, привлекший порядка 150 юных и взрослых мастеров. Среди работ можно было встретить, к примеру, елки, выполненные из макарон, символ года – крысу, сделанную из пластиковых бутылок, самый настоящий пряничный домик и многое другое», – говорится в сообщении.

Участников наградили дипломами и сладкими сувенирами, а победителям вручили ценные призы.

«Данные конкурсы у нас проходят ежегодно. Мы стараемся, чтобы в новогодние и рождественские праздники дети с родителями занимались творчеством. Музейно-выставочный центр это всегда поддерживал, как поддерживает и прикладное искусство», – сказал один из организаторов творческих соревнований, сотрудник музейно-выставочного центра Реутова Сергей Некрасов.

Работы оценивались по степени оригинальности, уровню креативности мышления и раскрытию темы.