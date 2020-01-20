РИАМО - 20 янв. Крупная волчья стая появилась в лесах городского округа Луховицы, жителей просят быть осторожнее и не ходить без нужды в лес, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Волков видели вблизи деревень Белоомут, Ольшаны, Каданок и Лесное. Специалисты предполагают, что стая пришла из национального парка «Мещера», расположенного во Владимирской области.

«Минэкологии рекомендует не выходить без нужды в лес, пока волки не уйдут. Если же человек столкнется с одиночным волком или стаей, следует вести себя правильно. Если незаметно уйти не удается, стоит попробовать медленно отодвигаться назад, но при условии, что животное никак не реагирует на ваши движения и не следует за вами», — говорится в сообщении.

Также нельзя смотреть зверю в глаза, это может его спровоцировать. Рычание означает уверенность волка в своих силах и его готовность к стремительному нападению. Как только зверь прижал уши к голове и присел, ожидайте немедленного прыжка с его стороны.

Пытаться убежать от волка бесполезно, зверь быстрее и сильнее, а отвернувшись и попытавшись сбежать, вы автоматически признаете себя жертвой и увеличиваете вероятность последующей за этим атаки хищника. Можно попробовать взобраться на ближайшее высокое дерево. Однако волк может быть очень терпелив, и, скорее всего, на дереве придется провести много времени в ожидании помощи.

Если волк все же напал на вас, следует ударить его по чувствительному носу, либо схватить за горло и давить изо всех сил. Тогда есть шанс, что зверь признает поражение и убежит.

Получив рану от зубов или когтей волка, нужно обратиться как можно быстрее за медпомощью. Эти животные нередко страдают бешенством. Если вовремя не сделать необходимые прививки, спасти человека не удастся.