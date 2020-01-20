РИАМО – 20 янв. Первое в 2020 году занятие для ожидающих пополнения в семействе пройдет в «Школе будущих матерей» в подмосковном Реутове 23 января, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Школа будущих матерей» начинает новый цикл своей работы в 2020 году в женской консультации города Реутова. В четверг, 23 января, в 13:00 состоится лекция для беременных на сроке от 12 до 16 недель, которую проведет врач-гинеколог Ольга Гаймалова. Предварительная запись на занятие не требуется. Лекции в реутовской «Школе будущих матерей» проводятся ежемесячно и бесплатно», – говорится в сообщении.

Врач расскажет о течении беременности, этапах развития плода с 12 по 16 неделю, обо всех необходимых обследованиях, а также об обязательных скринингах.

«Будущие мамы смогут получить исчерпывающую информацию о рисках во время путешествий и физической активности в период вынашивания малыша», – уточняется в сообщении.

Ольга Гаймалова также даст рекомендации по образу жизни, питанию, ожидаемой прибавке в весе и ответит на вопросы об интимных взаимоотношениях во время беременности и приеме лекарственных препаратов.

С начала 2019 года обучение в «Школах матерей» в женских консультациях, роддомах и перинатальных центрах Московской области прошли около 25 тысяч женщин. Занятия в женской консультации Реутова за прошедший год посетили более 300 жительниц городского округа.

Помимо «Школ будущих матерей» и популярных в регионе дней открытых дверей в родильных домах и перинатальных центрах с сентября 2019 года была организована работа колл-центра «Стань мамой в Подмосковье». По телефону 8(800)550-30-03 с 08:00 до 10:00 все желающие могут получить ответы на интересующие вопросы, записаться к конкретным специалистам, определиться с выбором роддома. Ежедневно операторы колл-центра принимают порядка 100 звонков.