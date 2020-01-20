РИАМО – 20 янв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Владимира Путина сменить генерального прокурора, сообщает Газета.ru.

«Это решение президента, президент внес кандидатуру, это его право как главы государства, он реализовал это право. Большего я здесь сказать не могу», — сказал Песков.

Ранее Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, также он внес на этот пост кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

Чайку предлагается освободить от должности из-за его перехода на другую работу.