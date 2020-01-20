РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 янв. Активисты Всероссийский общественной организации «Молодая гвардия Единой России» вручили подарки и угощения 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны из Балашихи Михаилу Шестимирову, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Молодогвардейцы навестили фронтовика в рамках акции «Выходные с ветераном». Цель акции – помощь участникам Великой Отечественной войны.

«Мы стараемся навещать ветеранов, узнавать их военные истории. Кроме того, узнаем что-то новое для себя, создадим аудиоархив. Будем выкладывать истории с фотографиями в интернет, чтобы никто не забывал о прошлом и не смел переписывать историю нашей страны», – сказал руководитель Московского областного регионального отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» Александр Толмачев.

В ходе визита молодогвардейцы вручили 95-летнему ветерану Михаилу Шестимирову подарки и угощения.

В мае 1942 года в возрасте 17 лет Шестимирова призвали в армию. Боевой путь он начал в Ленинграде.

«Я учился в Салтыковской средней школе, когда началась война, и буквально со школьной скамьи отправился в Ленинград на защиту города. Мы защищали Пулковскую высоту. Это возвышенность, с которой Ленинград был виден как на ладони. Если бы немцы заняли ту высоту, то устроили бы еще больше разрушений», – отметил Шестимиров.

После окончания военных действий фронтовик несколько лет служил в Риге. Демобилизовался в звании майора в 1958 году. Более 30 лет работал старшим инженером на Балашихинском литейно-механическом заводе. Михаил Шестимиров занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Руководитель ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Балашихи Алексей Егоров рассказал, что в Балашихе проживает около 140 ветеранов Великой Отечественной войны.

«Мы будем как минимум четыре раза в месяц навещать их и оказывать адресную помощь. Это может быть уборка в доме, поход в магазин, помощь в приобретении бытовой техники. У нас есть несколько ветеранов, которые нуждаются в еженедельном присмотре», – заключил Егоров.