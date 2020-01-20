РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 янв. Ежегодное итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников Подольска пройдет 12 февраля, подать заявление на участие школьникам необходимо до 29 января включительно, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Итоговое собеседование по русскому языку было введено в 2018-2019 учебном году для обязательного прохождения для выпускников 9-х классов. Его успешная сдача является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Результатом собеседования является «зачет» или «незачет».

«Выпускникам 9-х классов заявление на участие в итоговом собеседовании необходимо подать не позднее, чем за две недели до его проведения, то есть до 29 января 2020 года включительно. Заявления подаются учащимися по месту их обучения. Основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку в текущем году – 12 февраля. Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни пересдачи – 11 марта и 18 мая», – говорится в сообщении.

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.