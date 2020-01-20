РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 янв. Будущие мамы смогут узнать о путешествиях во время беременности на лекции в роддоме Королева 22 января, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция «Школы мам» начнется в конференц-зале родильного дома в 16:00.

«Лекцию 22 января проведет врач акушер-гинеколог Светлана Мишенина. Будут рассмотрены следующие темы: внутриутробное развитие малыша и изменения в организме женщины, связанные с беременностью, путешествие и беременность, авиаперелеты, оптимальные сроки, обследования перед полетом, профилактика осложнений», – сказал представитель.

Также на лекции обсудят темы: пассивное курение и беременность, наблюдение в женской консультации, питание во время беременности и другие.

Для участия обязательна предварительная запись в WhatsApp: 8(965)104-34-93 (в сообщении написать фамилию, имя с пометкой «Школа мам»).