РИАМО - 20 янв. Прививки от гриппа в Подмосковье в 2019 году сделали свыше 3,5 миллионов человек, среди которых более 2,5 миллионов взрослых и около 980 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Для удобства жителей в минувшем году мы продлили прививочную кампанию против гриппа - сделать прививку можно было до конца года. В популярных общественных местах – вблизи торговых центров и железнодорожных станций - работали мобильные комплексы, в них вакцинацию прошли более 40 тысяч человек», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Первый раз использовалась современная четырехвалентная вакцина против гриппа «Ультрикс», которая действует сразу против четырех штаммов вируса.

Сейчас вакцинация является единственным надежным способом защититься от гриппа и его последствий. Главную опасность для человека представляет не сама болезнь, а осложнения, к которым она может привести. Благодаря прививке организм формирует иммунитет к вирусной инфекции.