РИАМО (МЫТИЩИ) – 20 янв. В подмосковных Мытищах в минувшем году демонтировали более 260 объектов несанкционированной торговли, сообщила начальник управления потребительского рынка и услуг городского округа Любовь Сабирзянова.

В понедельник в Мытищах состоялось выездное заседание депутатской комиссии по потребительскому рынку, предпринимательству и сельскому хозяйству. Председатели комиссии обсудили работу органов местного самоуправления по пресечению несанкционированной торговли на территории горокруга.

«В 2019 году было снесено (в Мытищах – ред.) 263 объекта, из них 82 павильона, 181 лоток. Поскольку Новомытищинский проспект объявлен центральной улицей города, основной акцент был на нем. За прошедший год на Новомытищинском проспекте было снесено 7 павильонов. На сегодняшний день у нас в судах находятся дела по 51 объекту. Суд не обязательно примет решение о сносе, будут учитываться и другие условия», – сказала Сабирзянова.

Она добавила, что в 1995 и 1996 годах земельно-правовые отношения оформлялись на неопределенный срок. В связи с изменениями в законодательстве в 2017 году эти договора были расторгнуты, и предпринимателям давалось время для оформления земельно-правовых отношений уже в новом правовом поле. Также им предлагалось привести объекты в тот архитектурный стиль, который был утвержден на градсовете округа.

Сабирзянова отметила, что к сожалению, предприниматели данной возможностью не воспользовались. Суд принял решение о демонтаже данных павильонов. Объекты демонтировали, вывезли 3865 единиц непродовольственных товаров и больше 17 тонн продовольственных товаров. Вся эта продукция была утилизирована.