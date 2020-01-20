РИАМО - 20 янв. В Подмосковье до 22 января ожидается ветер до 10 метров в секунду, водителям нужно быть внимательнее на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Наиболее сильными очагами воздействия ветра станут муниципалитеты, расположенные на севере и юго-востоке области», — отмечается в сообщении.

Водителей просят не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Пешеходы должны переходить дорогу только в предназначенных для этого местах, не отвлекаться на телефонные разговоры и использовать на одежде светоотражающие элементы, особенно в темное время суток.

Ранее на территории Московского региона из-за ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности.