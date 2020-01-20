РИАМО - 20 янв. На Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) осуществили внедрение нового программного обеспечения по проектированию линз оптико-электронных приборов, это позволит исключить вероятность возникновения ошибки при вычислении, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Новое ПО будет автоматически рассчитывать характеристики линз и конструктивных параметров, в том числе радиуса кривизны пробных стекол и других материалов, а также толщины изделий. Это позволит максимально быстро подобрать необходимую деталь для выбранной части оптической системы.

«Благодаря новому программному обеспечению ЛЗОС повысит скорость обработки запросов на изготовление линз оптико-электронных приборов, сохранив при этом высокое качество своей продукции. В современных рыночных условиях это серьезное конкурентное преимущество», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, программное обеспечение было разработано специалистами ЛЗОС и по своему функционалу превосходит действующие аналоги. Новое ПО запущено в двух научно-производственных комплексах ЛЗОС, специализирующихся на обработке крупногабаритной оптики и производстве оптического стекла.