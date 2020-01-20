РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 янв. В городской больнице Королева после окончания ремонтных работ открыли центральный вход в здание стационара, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель медучреждения.

С конца 2018 года из-за ремонта корпуса центральный вход был закрыт.

«С сегодняшнего дня (20 января – ред.) открыт центральный вход в здание стационара центральной городской больницы на улице Циолковского», – сказал представитель.

Также свою работу на первом этаже возобновил аптечный пункт «Мособлмедсервис», он работает с 8:00 до 19:00.

Реконструкция больницы и поликлиник в Королеве началась в 2014 году при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Капитально отремонтирован 7-этажный корпус «А-Б» стационара городской больницы. Обновлены две детские поликлиники, женская консультация и инфекционный стационар.