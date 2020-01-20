РИАМО - 20 янв. Растительное и коровье молоко – это два совершенно разных продукта, в растительном нет ничего из состава молока в обычном понимании, поэтому оно не может быть альтернативой коровьему, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Было бы правильным назвать этот продукт, например, напиток из кокоса, сои, риса», - сказала глава службы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

Также эти два вида молока отличает разный состав и пищевая ценность. Проверка на микробиологические показатели тоже проходит совсем иначе, так как санитарные нормы существенно отличаются.

Абдуллаева посоветовала заменять коровье молоко растительным только в том случае, когда организм человека не переносит молочный белок или лактозу.

Она добавила, что такая замена не является альтернативной, так как растительный белок отличается от того, который содержится в коровьем молоке. Также коровье молоко обладает незаменимыми аминокислотами.

Эксперт отметила, что не только цельное молоко несет пользу, но и сухое. Бывает, что корова заражена какой-то болезнью, поэтому фермерское молоко в некоторых случаях может навредить здоровью человека.