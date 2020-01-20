РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 янв. С 1 октября 2020 года в ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» объединят практические экзамены «площадка» и «город» в единый экзамен по оценке навыков вождения, сообщил начальник регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» майор полиции Антон Якушев.

Согласно постановлению правительства №1734 от 20 декабря 2019 года «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами», с 1 января 2020 года в ПДД начал действовать ряд изменений, основные вступят в силу 1 октября 2020 года.

«С 1 октября 2020 года мы будем принимать единый экзамен по оценке навыков вождения. Практические экзамены – «площадка» и «город» – будут объединены, что сократит время приема и сдачи экзаменов. В рамках нового испытания у обучающегося проверят базовые навыки вождения: старт, движение на подъеме, параллельная парковка и другие», – сказал Якушев.

Делать это предполагается на площадке автошколы или на тупиковой улице за пределами жилой застройки.

Убедившись, что кандидат владеет азами вождения, экзаменатор направит его в город, но если сейчас ученики могут заранее обкатать маршруты, то с 1 октября будет публиковаться лишь список улиц, которые могут в него войти», – пояснил Якушев.

Он добавил, что также с октября появится возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Однако и сотрудники ГИБДД смогут отменить положительный итог экзамена, если выяснится, что кандидат предъявил поддельные документы.

Повторные экзамены можно будет пройти не ранее чем через семь дней после неудачной попытки, но и не позже 30 дней (теория) или 60 дней (практика). Если кандидат не сдаст экзамены с трех попыток, то следующей придется ждать не меньше месяца, но и не более трех месяцев. Подробные изменения появятся в регламенте приема экзаменов, который утвердят приказом МВД, и в рекомендациях для инспекторов

Часть изменений уже вступила в силу с января 2020 года. Ученикам автошкол теперь разрешается учебная езда не только в городе, но и на автомагистралях (дорогах с разрешенной скоростью движения выше 60 километров в час), возрастной ценз для обучения вождению автобуса, троллейбуса и трамвая (категории D, Tb, Tm) повысили до 20 лет (ранее – 16). Также права теперь не вернут нарушителю, если у него есть долги по штрафам, а кандидат в водители не будет допущен до экзамена, если у автошколы нет лицензии на момент обучения.