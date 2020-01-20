РИАМО - 20 янв. В период с 9 по 19 января в столице случилось 239 ДТП, погибли в общей сложности шесть человек, пострадали 272 человека, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.
«В период с 9 по 19 января 2020 года на территории города Москвы произошло 239 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 272 получили ранения», — говорится в сообщении.
В числе аварий - 106 – это наезды на пешеходов, 107 – столкновения машин друг с другом.
В период с 9 по 19 января 2020 года на территории города Москвы произошло 239 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 272 получили ранения.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) 20 января 2020 г.
В числе происшествий 106 наездов на пешеходов и 107 столкновений транспортных средств. pic.twitter.com/15dQGkhb8h
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