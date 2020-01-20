РИАМО – 20 янв. Президент России Владимир Путин предложил освободить генпрокурора Юрия Чайку от занимаемой должности, он предложил другую кандидатуру на этот пост, сообщает ТАСС.

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки», — говорится в сообщении.

Чайку предлагают освободить от должности из-за его перехода на другую работу.

Чайке 68 лет, он стал генпрокурором в 2006 году. Его переназначили еще на пять лет в 2011. Срок его полномочий должен был истечь в 2021 году.

С 1999 по 2006 год Чайка занимал должность министра юстиций РФ, а в 1999 году он несколько месяцев был исполняющим обязанность генпрокурора.

Игорю Краснову 43 года, он стал зампредом СК РФ в 2016 году. Будучи следователем, вел дела об убийстве Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой и другие.