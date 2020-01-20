РИАМО - 20 янв. Завершился первый этап благоустройства пешеходной зоны у бизнес-центра «Савеловский Сити» на Новодмитровской улице, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Пешеходную зону расширили за счет пустующей территории, прилегающей к железнодорожным путям. Там также сделали дополнительный регулируемый переход, заменили дорожное покрытие. Тротуар тоже расширили и вымостили брусчаткой, установили уличные фонари. На втором этапе благоустройства здесь посадят 450 кустарников и сделают цветники.

«У бизнес-центра «Савеловский Сити» дополнительно проведено благоустройство прилегающей территории. Реализация инвестпроектов с развитием прилегающей инфраструктуры позволяет всем жителям города ощутить новый уровень комфорта», - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Представитель инвестора проекта MR Group рассказал, что переорганизация пространства также коснулась тротуара, проходящего вдоль корпуса бизнес-центра.