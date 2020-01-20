РИАМО - 20 янв. За 2019 год из списка долгостроев в центре Москвы исключили семь объектов, один из них уже ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Всего с 2011 года в центральной части города было выявлено 220 объектов незавершенного строительства. Из перечня уже исключили 181 объект, 40 из них ввели в эксплуатацию, на 78 возобновили работы, 63 участка благоустроили.

«По 39 объектам, которые находятся на контроле Оперативной группы по ликвидации объектов незавершенного строительства работа продолжается. Что касается семи объектов, то один из них был введен в эксплуатацию, а на шести - возобновлены работы», - уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что шесть из семи объектов были инвестиционными. Задача городских властей - ликвидировать все старые долгострои и не допустить появления новых.

В список объектов незавершенного строительства попадают площадки, где строительство не ведется более двух лет.