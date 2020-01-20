РИАМО - 20 янв. На западе столицы 19-летний молодой человек нанес ножевые ранения 47-летнему безработному мужчине во время ссоры, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на улице Пржевальского в районе Очаково-Матвеевское. В больницу доставили мужчину с колото-резаным ранением живота и повреждениями внутренних органов.

«Сотрудники полиции задержали 19-летнего молодого человека, который во время ссоры нанес ножом ранения пострадавшему мужчине», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело. Юношу поместили под подписку о невыезде.