РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 янв. Спортивный флешмоб «Зарядка с депутатом» пройдет в гимназии Дзержинского 21 января, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«21 января в 11:00 в гимназии №5 горокруга Дзержинский стартует очередной флешмоб от «РосМолСпорт Московской области», который называется «Зарядка депутатом». В нем примет участие депутат Мособлдумы Владимир Жук», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что под саундтрек из фильма «Рокки» пройдет показательное выступление от Жука. Его ассистентом выступит двукратный чемпион мира по ММА, член правления «РосМолСпорт Московской области» Алан Хадзиев.

«Для участия во флешмобе депутату любого уровня предлагается провести зарядку в образовательном учреждении России в рамках урока физкультуры. Необходимым условием участия является показательное выступление. Формат зарядки остается на выбор народного избранника», – заключил Агаджанян.