РИАМО - 20 янв. В Подмосковье и Москве на текущей неделе сохранится аномально теплая погода, 21 января может быть установлен температурный рекорд, на выходных воздух прогреется до +4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В течение новой недели очередной активный и обширный циклон будет перемещаться центром по западному сектору Арктики, а его атмосферные фронты окажут влияние на Московский регион. В теплой части циклона во вторник есть шанс установления еще одного рекорда максимальной температуры, затем похолодает, и москвичи увидят снег. Понижение температура окажется непродолжительным – на смену ему вновь придет потепление», — говорится в сообщении.

Небольшие осадки ожидаются 21 января. Ночью в Москве – 0 – плюс 2, по области – минус 3 – плюс 2, днем в столице – плюс 3-5, в Подмосковье – 0 – плюс 5. Порывы ветра местами усилятся до 12-17 метров в секунду. В этот день может быть побит второй самый ранний абсолютный максимум температуры (3,8 градуса), который был зафиксирован в 1898 году.

Дождь и мокрый снег ожидаются 22 января, порывы северо-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду. В течение суток в Москве – 0 – плюс 2, по области – минус 2 – плюс 3. 23 января ожидаются небольшой снег и гололедица, сохранится порывистый ветер. Ночью температура в столице составит минус 5-3 градуса, в Подмосковье – минус 8-3. Днем в Москве – минус 3-1, в области – минус 6-1.

Потепление придет 24 января: ночью в Московском регионе еще будет минус 8-3 градуса, ожидается небольшой снег, а днем температура повысится до минус 1 – плюс 4 градусов. 25 января временами пройдут небольшие осадки, ночью будет минус 3 – плюс 2 градуса, днем — минус 1 – плюс 4.