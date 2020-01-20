РИАМО - 20 янв. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов 30 января проведет встречу с представителями бизнеса в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Встреча начнется в 11:00.

«Место проведения: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, дом правительства Московской области, конференц-зал, минус первый этаж», — говорится в сообщении.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке. Окончание регистрации – 16:45 24 января.

Трансляция мероприятия будет организована на официальном сайте правительства Московской области.